Aranan Kalite ve Marka: Tosya Keskin Çelik

1940'lı yıllarda Ali KESKİN tarafından kurulan firmamız soba, soba malzemeleri, inşaat küreği, Tosya Beli vb. ürünlerle faaliyetlerine başladı. İlerleyen yıllarda bölgesinde aranan kalite ve marka haline dönüşen firmamız 15 Haziran 2006 yılından itibaren Tosya Keskin Çelik inşaat ve Tarım Aletleri, Isı Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti. adı altında kurumsallaştırıldı.

Bu bağlamda teknolojisini yenileyerek, sektörel makine parkuru ve yatırımlarını tamamlayarak 4500 m2 kapalı alanda yetişmiş uzman personeliyle kürekten sobaya, tırmıktan ekmek sacına ve el arabasına kadar çeşitli sektörel ürünler üretmektedir. İmalat Sürecimizde tüm ürünlerimizin, her aşaması titizlikle kontrol edilip değerli ortaklarımıza en iyi ve en hızlı bir şekilde uluşatırılması kalite anlayaşımızın bir parçasıdır.

Tosya Keskin Çelik, Müşterilerine (ortaklarına) sunmakta olduğu ürünlerin kalitesi, zamanında teslimatı, müşteri memnuniyeti ve yenilikci vizyonuyla sektörde aranan bir firma haline gelmiştir. En son teknolojiyi takip eden firmamız; ARGE birimi, CNC işleme merkezi ve kalıp envanterini kendi bünyesine dahil etmiş olup siz değerli müşterilerimize ve ortaklarımıza en iyi hizmeti vermeye devam edecektir.