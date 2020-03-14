Aranan kanser hastası yaşlı adam aracında ölü bulundu
Bursa'nın Mudanya ilçesinde ailesi tarafından emniyete kayıp ilanı verilen yaşlı adam aracında ölü bulundu.
14.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:46
Bursa 'nın Mudanya ilçesinde ailesi tarafından emniyete kayıp ilanı verilen yaşlı adam aracında ölü bulundu.
65 yaşındaki Hüseyin Sabri Budulgan, Hasanbey Mahallesi'nde aracı içinde ölü bulundu. 34 YK 144 plakalı otomobilde hareketsiz halde yatan bir kişiyi gören mahalle sakinleri emniyete ihbarda bulundu. Ekipler, araçta cansız bedenini buldukları şahsın, 65 yaşında ve kanser hastası Hüseyin Sabri Budulgan'a ait olduğunu belirledi. Eve dönmeyince ailesi tarafından kayıp ihbarı verildiği öğrenilen Budulgan'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor. - BURSA
65 yaşındaki Hüseyin Sabri Budulgan, Hasanbey Mahallesi'nde aracı içinde ölü bulundu. 34 YK 144 plakalı otomobilde hareketsiz halde yatan bir kişiyi gören mahalle sakinleri emniyete ihbarda bulundu. Ekipler, araçta cansız bedenini buldukları şahsın, 65 yaşında ve kanser hastası Hüseyin Sabri Budulgan'a ait olduğunu belirledi. Eve dönmeyince ailesi tarafından kayıp ihbarı verildiği öğrenilen Budulgan'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor. - BURSA
Kaynak: İHA
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