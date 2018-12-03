Aranan Kardeşler Yakalandı

03 Aralık 2018 Pazartesi 10:46



03 Aralık 2018 Pazartesi 10:46

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde haklarında 27 ayrı suçtan mahkumiyet kararı ve 21 bin 440 lira adli para cezası bulunan E.Ö. ve S.Ö. kardeşler polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çeşitli suçlardan aranan E.Ö. ve S.Ö. kardeşlerin ilçede olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucunda E.Ö. ve S.Ö.'nün bulunduğu yeri tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Ekipleri görünce kaçmaya çalışan iki kardeş otomobilde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen E.Ö.'nün yapılan GBT sorgulamasında 10 ayrı hırsızlık ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek olmak üzere 11 suçtan toplam 15 yıl hapis ve 500 lira adli para cezası, S.Ö.'nün ise 4 ayrı bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle hırsızlık, 4 ayrı resmi belgede sahtecilik, 4 ayrı hırsızlık, özel belgede sahtecilik, yağma, yapacak nitelikte ağaç kesme ve mala zarar verme olmak üzere toplam 16 ayrı suçtan 7 yıl 8 ay hapis cezası ve 20 bin 940 lira adli para cezası aldığı belirlendi.Polis merkezinde işlemleri tamamlanan kardeşler, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - Manavgatantalya