Haberler» Güncel» Haber

Aranan kişilere hava destekli şafak operasyonu

ADANA'da uyuşturucu suçundan hakkında hapis cezası bulunan ve aranması olan 47 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

24.07.2019 08:28 Aranan kişilere hava destekli şafak operasyonu
ADANA'da uyuşturucu suçundan hakkında hapis cezası bulunan ve aranması olan 47 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda çok sayıda firari yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü, uyuşturucu suçundan hakkında hapis cezası bulunan ve aranması olan 47 kişinin yakalanması için sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi. Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda, bazı evlere, demir kapıları özel harekat timlerince kırılarak girildi. Özel eğitimli narkotik köpekleriyle yapılan ev aramalarında çok sayıda şüpheli yakalanırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Haberleri
09:04   TUS ve STS adaylarına "son gün" uyarısı
09:03   Sıcaktan bunalan sevimli kedi akmayan musluktan su içmeye çalıştı
09:03   "Kişi psikolojisini olumsuz etkileyen kaçak yapılar" yıkılacak
09:02   Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
09:00   GÜNDEM / 24 Temmuz 2019
09:00   Engeli tüp bebekle aştılar
08:59   Yavru carettalar denizle buluştu