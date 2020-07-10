İstanbul'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik operasyonda 250 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için 39 ilçede 792 adrese operasyon düzenledi.

Aramalarda, yaralama, hırsızlık, tehdit, dolandırıcılık, yağma, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, çocuğun cinsel istismarı, cinsel saldırı, sahtecilik, uyuşturucu ticareti, silahlı kanunlara muhalefet, adam öldürme, görevi yaptırmamak için direnme ve diğer suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 250 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ilçe emniyet müdürlüklerindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.