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Aranan şahıs GBT sorgusunda yakalandı

Gaziantep'te kasten adam öldürme suçundan aranan ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polisin GBT sorgusunda ortaya çıktı, Gözaltına alınan şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

26.01.2020 17:02 | Son Güncelleme: 26.01.2020 17:07Aranan şahıs GBT sorgusunda yakalandı
'te kasten adam öldürme suçundan aranan ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polisin GBT sorgusunda ortaya çıktı, Gözaltına alınan şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye ekipleri, Zeytinli Mahallesi'nde şüphe üzerine bir şahsın kimliğini alarak GBT sorgulaması yaptı. Z.A olduğu öğrenilen şahsın yapılan sorgulamada ise kasten adam öldürme suçundan arandığı ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel

Kaynak: İHA

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