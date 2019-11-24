Haberler » 3. Sayfa » Aranan şahıs 'Gece Kartalları'na yakalandı - Haber

Aranan şahıs "Gece Kartalları"na yakalandı

Ümraniye'de bir suçtan aranan ve üç ayrı suçtan kaydı bulunan zanlı, "Gece Kartalları" olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

24.11.2019 15:58 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:03Aranan şahıs
'de bir suçtan aranan ve üç ayrı suçtan kaydı bulunan zanlı, "Gece Kartalları" olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Ümraniye ilçesi Namık Kemal Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde bir otoparkta Taner K. (30) isimli şahsın bir yakınına ait kimlik bilgilerini kullandığı ve aranması bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada kendini Özkan ismiyle tanıtan Taner K., çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahsın "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan aranma kaydı olduğu, "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık," "mala zarar verme" ve "silahla nitelikli yağma" olmak üzere 3 adet suçtan da kaydı bulunduğu tespit edildi. Ayrıca şahsın 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 2 bin TL para cezası olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Ümraniye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:53 Adana'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
16:49 Güney Koreli şarkıcı Goo Hara evinde ölü bulundu
16:47 Keşan'da yerel gazeteye silahlı saldırı
16:45 Çorum'da silahlı kavga: 4 yaralı
16:19 Çorum'da silahlı kavga: 4 yaralı
16:15 Keşan'da yerel gazeteye silahlı saldırı
14:50 Emekli başkomiser kızını uyurken silahıyla öldürdü
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
00:53 Bina yanarken kimse rahatını bozmadı! Berber tıraş etti, kahvehanedekiler oyun oynadı, evdeki çekirdek çitledi
22:37 İzmir'de 14 yaşındaki bir çocuk silahla cinayet işledi
19:00 İstanbul'da yarın yapılacak 'Tarihi Yarımada Koşusu' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
18:43 Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
18:31 İzmir'de bir kişi evde tartıştığı 3 arkadaşını bıçakladı
16:19 Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti
24.11.2019 16:58:17