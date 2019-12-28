Haberler » 3. Sayfa » Aranan şahıs polis tarafından yakalandı - Haberler

Aranan şahıs polis tarafından yakalandı

Konya'da kasten yaralama, uyuşturucu ticareti yapma ve mala zarar verme suçlarından hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

28.12.2019 16:35 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:40 Aranan şahıs polis tarafından yakalandı
'da kasten yaralama, uyuşturucu ticareti yapma ve mala zarar verme suçlarından hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kasten yaralama, uyuşturucu ticareti yapma ve mala zarar verme suçlarından 7 adet kaydı olan, uyuşturucu madde ticaretinden yakalaması bulunan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya yarar sağlamadan 2 ayrı dosyadan toplam 24 yıl hapis cezası bulunan H.T.'nin Beyşehir ilçesinde ikamet ettiği ihbarı üzerine harekete geçti. Konya'dan Beyşehir'e giden polis ekipleri yaptıkları çalışmayla şahsı yakaladı. H.T., adli işlemler için emniyete götürüldü. - KONYA

Uyuşturucu Ticareti, Konya, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:38   Ordu Turizm Zirvesi düzenlendi - Haberler
17:36   Kılıçdaroğlu, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Libya konusunu görüşecek - Haberler
17:33   Isparta'da doktoru darp eden şahıs serbest kaldı - Haberler
17:33   Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Haberler
17:28   Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Libya ile imzaladığımız mutabakat boş bir mutabakat zaptı değil" - Haberler
15:50   Hastane deposunda cinsel ilişkiye girdi! Yaptığı savunmadan sonra haklı çıktı - Haberler
14:49   İçi altın dolu kasayı sokak ortasında bırakıp kaçtılar - Haberler
14:34   Kucağında bebeği varken kurşunlanan kadının katili tanıdık çıktı - Haberler
12:54   Minibüsüne Neslican Tay'ın sözünü yazdı, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı - Haberler
10:42   Kılıçdaroğlu, Libya'ya asker gönderilmesini öngören tezkere için son noktayı koydu: Destek vermeyeceğiz - Haberler
28.12.2019 17:41:08