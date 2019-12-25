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Aranan şahıs polisi görünce birinci kattan atladı

Kayseri'de haklarında yakalama kararı olan 44 kişiyi yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi.

25.12.2019 14:31 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:36 Aranan şahıs polisi görünce birinci kattan atladı
Kayseri'de haklarında yakalama kararı olan 44 kişiyi yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda hakkında 25 yıl 10 ay hapis cezası bulunan bir kişinin de bulunduğu 20 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, haklarında yakalama emriyle aranan şahıslara yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından il merkezinde operasyon düzenlendi. 44 kişinin yakalanmasına yönelik ve 54 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyona 64 ekip ve 163 personel katıldı. Operasyonda hakkında 'Kasten Öldürme ve Ruhsatsız Ateşli silahlarla Mermileri Satın Alma' suçlarından toplamda 25 yıl 10 ay hapis cezası bulunan O.Y., hakkında 11 ayrı yakalama emri ile 76 bin TL para cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan İ.Ö.K., hakkında 'Bina Içerisinde Muhafaza Altına Alınan Esya Hakkında Hırsızlık ve Basit Yaralama' suçlarından 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, hakkında 'Bina Içerisinde Muhafaza Altına Alınan Esya Hakkında Hırsızlık' suçundan 5 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, hakkında 'Bina Içerisinde Muhafaza Altına Alınan Esya Hakkında Hırsızlık' suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs, hakkında 'Bina Içerisinde Muhafaza Altına Alınan Esya Hakkında Hırsızlık' suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs, 4 ayrı suçtan yakalama emri olan ve 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir şahıs, hakkında 'Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Cinsel Saldırı' suçundan 1 yıl 8 ay cezası bulunan bir şahıs, hakkında 'Bina Içerisinde Muhafaza Altına Alınan Esya Hakkında Hırsızlık' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir şahıs, hakkında 'Yaralama' suçundan 2 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası bulunan bir şahıs, Hakkında 'Bina Içerisinde Muhafaza Altına Alınan Esya Hırsızlık suçundan' 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, hakkında 'Silahla Tehdit' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, hakkında 'Yaralama' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, hakkında 'Hakaret ve Tutuklu ve hükümlünün kaçması' suçlarından 2 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir şahıs olmak üzere hakkında yakalama emri olan toplam 20 şahıs yakalandı.

Polisi görünce birinci kattan atladı

Öte yandan düzenlenen operasyonda hakkında 'Yaralama' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan K.Ö.'yü yakalamak için polisler şahsın bulunduğu Selçuklu mahallesi Bağdaş sokaktaki eve geldi. Polisin geldiğini gören K.Ö., birinci katın penceresinden atlayarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri K.Ö.'yü, kovalamaca sonucu yakaladı.

Yakalanan şahısların işlemlerin ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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