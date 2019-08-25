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Aranan şahıs tuvaletin havalandırma boşluğunda yakalandı

Aranan şahıs tuvaletin havalandırma boşluğunda yakalandıKAYSERİ - Kayseri'de çeşitli suçlardan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, tuvaletin havalandırma boşluğunda kıskıvrak yakalandı.

25.08.2019 16:25
Aranan şahıs tuvaletin havalandırma boşluğunda yakalandı
Aranan şahıs tuvaletin havalandırma boşluğunda yakalandı
KAYSERİ - Kayseri'de çeşitli suçlardan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, tuvaletin havalandırma boşluğunda kıskıvrak yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında çeşitli suçlarıdan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Osman Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın Selçuklu mahallesi Battalgazi bulvarı üzerinde bulunan evine operasyon düzenleyen ekipler, evde arama yaptığı sırada ikametin lavabo kısmının havalandırma boşluğundan ses geldiğini tespit etti. Osman Y.'yi havalandırma boşluğunda sıkışmış vaziyette bulan ekipler, Osman Y.'yi çıkardı.
Olay yerine çağrılan ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Osman Y., tedavisinin ardından Kayseri Kapalı Cezaevine teslim edildi.
Aranan şahıs tuvaletin havalandırma boşluğunda yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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