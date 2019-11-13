Haberler » 3. Sayfa » Aranan şahıs üzerinde uyuşturucu ile yakalandı - Haber

Aranan şahıs üzerinde uyuşturucu ile yakalandı

Malatya'da çeşitli suçlardan aranması bulunan şüpheli şahıs, jandarmanın yol kontrolünde üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandı.

13.11.2019 11:28 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:33Aranan şahıs üzerinde uyuşturucu ile yakalandı
'da çeşitli suçlardan aranması bulunan şüpheli şahıs, jandarmanın yol kontrolünde üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandı.

Malatya İl Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Doğanşehir ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolünde şüpheli görülen bir şahsın yapılan sorgusunda çeşitli suçlardan aranma kaydının bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. Şahsın yapılan üst aramasında ise 12.71 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildiği kaydedildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında uyuşturucu madde bulundurmaktan dolayı işlem yapılırken, hakkında bulunan aranma kaydı nedeniyle ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.

Kaçak tütüne yasal işlem

Öte yandan Malatya- Elazığ karayolu üzerinde de bir aracı durduran jandarma ekipleri yaptıkları aramada bagaj kısmında 450 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı. - MALATYA

Jandarma, Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:31 Mekan sahiplerine uyuşturucu satışı için baskı kuran çeteye operasyon: 13 gözaltı
12:31 Lübnan protestolarının ilk kurbanı, oğlunun ve eşinin gözleri önünde öldürüldü
12:30 Parçalaması için hurdacıya bırakılan lokomotifi çaldılar
12:27 Gaziantep'te 358 paket kaçak sigara ele geçirildi
12:28 Virajı alamayan motosiklet sürücüsü otomobile çarptı
10:11 Babası uyuşturucu kuryeliği yapan 9 yaşındaki kızın sırt çantasından bonzai çıktı
09:16 İstanbul'da feci kaza! Motosikletli iki genç takla atarak yere savruldu
00:07 4 yaşındaki Fatma Nur, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
22:05 Motosikletli maganda terör estirdi! "Dur" ihtarına uymadı, motosikleti polisin üzerine sürdü
20:43 Kıskançlık krizine giren koca pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
13.11.2019 12:38:33