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Aranan şahıs yakalanmamak için evine kadın kıyafetiyle girip çıkmış

Kayseri'de çeşitli suçlardan 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, eve polislerin geldiğini görünce uyuyan annesinin arkasına saklandı.

04.10.2019 11:45Aranan şahıs yakalanmamak için evine kadın kıyafetiyle girip çıkmış
Kayseri'de çeşitli suçlardan 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, eve polislerin geldiğini görünce uyuyan annesinin arkasına saklandı. Gözaltına alınan şahsın yakalanmamak için eve kadın kıyafetleri giyerek girip çıktığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri sabah saatlerinde 56 adrese şafak operasyonu düzenledi. Adreslerden biri ise hakkında 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis kararı bulunan O.Y.'nin (39) Osmanlı Mahallesi Firuze Sokak üzerinde bulunduğu ikamet oldu. Polisin geldiğini anlayan O.Y., uyuyan annesinin arkasına saklandığı sırada gözaltına alındı. O.Y.'nin ayrıca yakalanmamak için evine kadın kıyafetleri giyerek girip çıktığı belirlendi. Gözaltına alınan O.Y., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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