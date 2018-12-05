Aranan Şahıs Yol Kontrolünde Uyuşturucu Maddeyle Yakalandı

'Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan aranan şahıs, Isparta
'da yol kontrolü sırasında durdurulan bir araçta uyuşturucu maddeyle yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Isparta- Antalya
Karayolu üzerindeki Sav kasabasında rutin yol kontrolü yapan emniyet güçleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta bulunan 6 kişiden birinin yapılan GBT sorgulamasında 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan arandığı ortaya çıktı. Şahıslar ve araç üzerinde detaylı arama yapan polis ekipleri, 3 parça halinde 2.60 gram eroin maddesi ele geçirdi. Polis
, aranan şahsı gözaltına alarak adli makamlara sevk ederken, araç içindeki 6 şahıs hakkında da soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ISPARTA
Araç,Antalya,Isparta
05 Aralık 2018 Çarşamba 12:50