05 Aralık 2018, 12:50
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Aranan Şahıs Yol Kontrolünde Uyuşturucu Maddeyle Yakalandı

Aranan Şahıs Yol Kontrolünde Uyuşturucu Maddeyle Yakalandı

’Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak’ suçundan aranan şahıs, Isparta’da yol kontrolü sırasında durdurulan bir araçta uyuşturucu maddeyle yakalandı.

'Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan aranan şahıs, Isparta'da yol kontrolü sırasında durdurulan bir araçta uyuşturucu maddeyle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta- Antalya Karayolu üzerindeki Sav kasabasında rutin yol kontrolü yapan emniyet güçleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta bulunan 6 kişiden birinin yapılan GBT sorgulamasında 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan arandığı ortaya çıktı. Şahıslar ve araç üzerinde detaylı arama yapan polis ekipleri, 3 parça halinde 2.60 gram eroin maddesi ele geçirdi. Polis, aranan şahsı gözaltına alarak adli makamlara sevk ederken, araç içindeki 6 şahıs hakkında da soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ISPARTA Araç,Antalya,Isparta
05 Aralık 2018 Çarşamba 12:50



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