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Aranan şahıslar asayiş ekiplerinden kaçamıyor

Türkiye genelinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Adıyaman'da çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.

22.09.2019 12:41Aranan şahıslar asayiş ekiplerinden kaçamıyor
Türkiye genelinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Adıyaman'da çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Türkiye genelinde aranan şahıslara yönelik Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, hırsızlık, gasp, adam yaralama, uyuşturucu, fuhuş gibi çeşitli suçlardan aranması bulunan 12 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Aranan şahıslara yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalara hız kesmeden devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Türkiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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