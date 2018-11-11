Aranan Şahıslar Kıskıvrak Yakalandı

Düzce
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler yaptıkları baskınlarla araması olan 3 kişiyi yakaladı.
Alınan bilgilere göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri yaptıkları titiz çalışma ile firari olan silahla yağma suçundan 9 yıl hapis ve 10 bin lira para cezası bulunan K.D., silahla yağma suçundan 9 yıl hapis cezası bulunan M. Y. ve bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan O.Ö.'yü yakalayarak cezaevine teslim etti. - DÜZCE
Düzce
11 Kasım 2018 Pazar 21:21