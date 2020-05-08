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Aranan şahıslara yönelik operasyonda 5 kişi yakalandı (2)

Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

08.05.2020 19:07 | Son Güncelleme: 08.05.2020 19:09
Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı ve hırsızlık gibi suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, şahısların kent merkezinde saklandığı adreslere düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde arama da yapan ekipler, 3 tabanca, 9 kuru sıkı tabanca, 3 av tüfeği, 150 kilo kaçak tütün, 7 bıçak, 132 fişek ile 112 av tüfeği kartuşu ele geçirdi.
Zanlılar suç unsurlarıyla emniyete götürüldü. Aranan şahıslara yönelik operasyonda 5 kişi yakalandı (2)

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hatay, Güncel, Haber

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