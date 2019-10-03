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Aranan şüpheli, 2'nci mahmut dönemine ait altın sikkelerle yakalandı

BALIKESİR'de çeşitli suçlardan aranan S.I., üzerinde Sultan 2'nci Mahmut dönemine ait 6 altın sikke ile yakalandı.

03.10.2019 14:06Aranan şüpheli, 2'nci mahmut dönemine ait altın sikkelerle yakalandı
BALIKESİR'de çeşitli suçlardan aranan S.I., üzerinde Sultan 2'nci Mahmut dönemine ait 6 altın sikke ile yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, göçmen kaçakçılığı, suç üstlenme, iftira, dolandırıcılık, basit yaralama suçlarından 6 yıldır aranan S.I.'yı Altıeylül ilçesi Gökçeören Mahallesi'nde yakaladı. S.I.'nın üst aramasında A.Y. adına düzenlenmiş sahte kimlik ile Osmanlı padişahı 2'nci Mahmut dönemine ait 6 altın sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.I.'nın jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.


- Balıkesir

Balıkesir, Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

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