Haberler» Güncel» Haber

Aranan şüpheli Bulgaristan'da yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla Bulgaristan'a geçerek Bulgar polislerince yakalanmasının ardından Türkiye'ye iade edilen iki kişiden biri çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

30.07.2019 17:11 Aranan şüpheli Bulgaristan'da yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla Bulgaristan'a geçerek Bulgar polislerince yakalanmasının ardından Türkiye'ye iade edilen iki kişiden biri çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Dereköy köyünden yasa dışı yollarla Bulgaristan'a geçen S.D. ve S.B, Bulgaristan'ın sınır devriye polislerince yakalandı.
Protokol kapsamında Türkiye'ye teslim edilen şüphelilerden S.D'nin "başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanma ve basit yaralama" suçlarından arandığı belirlendi.
Şüpheliler, Kırklareli Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çıkarıldıkları adli makamlarca şüphelilerden S.D. tutuklanırken, S.B. ise tutuksuz yargılanmak üzere denetimli serbest bırakıldı.

Bulgaristan, Kırklareli, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
04:19   12 bin sözleşmeli sağlık personeli ilanı Resmi Gazete'de
03:40   Adana'da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı
03:33   Ankara'da 14 kişi kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantinaya alındı
03:18   Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde 6. gün
03:12   Adana'da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı
03:09   Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde 6. gün
02:51   Aydın'da bıçaklı kavga: 1 yaralı