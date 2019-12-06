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Aranan şüpheli, yol kontrolünde yakalandı

AYDIN'da, jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde durdurulan otomobildeki sürücü Hüseyin Durmaz'ın, çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.

06.12.2019 20:54 | Son Güncelleme: 06.12.2019 20:54Aranan şüpheli, yol kontrolünde yakalandı

AYDIN'da, jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde durdurulan otomobildeki sürücü Hüseyin Durmaz'ın, çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Durmaz, tutuklandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Aydın- Denizli yolunda, Köşk ilçesine bağlı Çiftlikköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yol kontrolü yapan jandarma, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilin sürücüsü Hüseyin Durmaz'ın yapılan kimlik sorgusunda, 'hırsızlık' ve 'Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması' suçundan yakalama kararı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Durmaz, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hüseyin Durmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Hüseyin Durmaz, Jandarma, Aydın, Güncel

Kaynak: DHA

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