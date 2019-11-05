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Aranan şüphelilere yönelik operasyon

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

05.11.2019 22:01 | Son Güncelleme: 05.11.2019 22:03
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Şahısların saklandıkları adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerden K.İ, Y.Ö. ve M.O'yu gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Aranan şüphelilere yönelik operasyon

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hatay, Güncel

Kaynak: AA


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