Aranan terör listesindeki kırmızı, mavi, yeşil, turuncu, gri liste ne demek?

İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmenlik ile terör listesinde aranan kişiler 5 renk ile kategorize edildi. Her elebaşı grubu için ayrı renkler belirlendi. Kademeli olarak belirlenen listede isimler "kırmızı, mavi, yeşil, turuncu ve gri" şeklinde sıralandı. Bu kademe sırasına göre aranan teröristlerin başına konulan ödüller de o oranda değişiyor. Peki kırmızı, mavi, yeşil, turuncu, gri liste ne demek?

TERÖR LİSTESİNDEKİ RENKLER NE ANLAMA GELİYOR?

Terör listesinde aranan kişiler 5 renk ile kategorize edilirken, her elebaşı grubu için ayrı renkler belirlendi. Kademeli olarak belirlenen listede isimler kırmızı, mavi, yeşil, turuncu ve siyah şeklinde sıralandı. Her gruptaki isimlere ise rengine göre "Kırmızı-1, kırmızı-2, mavi-1, mavi-2" gibi isimler verildi. Her bir isim için yapılan çalışmayla katıldığı veya talimatını verdiği terör eylemleri, yol açtığı can kayıpları belirleniyor, fotoğrafları, örgütlere katılım yılları ve faaliyetleri gibi detaylı biyografileri hazırlanıyor.

Kırmızı liste, teröristin örgütteki pozisyonuna göre değil, kararlarda etkili olup olmadığına göre belirlendi. Mavi listede yer alanlar ise daha çok bölge ve alan sorumluları ile doğrudan sivillere yönelik saldırıların ve tehditlerin çok yoğun olduğu bölgelerden seçildi.

RENKLERE GÖRE DEĞİŞEN ÖDÜLLER

Terör listesindeki arananlar bu şekilde beş renk ile kategoriye ayrıldı. Bu kişilerin bulunmasına yönelik teşvik amacıyla ihbar hattı kuruldu. Ve ihbarın yapıldığı kişinin veya durumun niteliğine göre farklı ödüller verilmektedir.

Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara verilecek ödül hakkındaki yönetmeliğe göre, komisyon kararı doğrultusunda kırmızı kategoride yer alan bir teröristin yakalanmasına yardımcı olanlara 4 milyon TL, mavi kategori için 1,5 milyon TL, yeşil kategoriye 1 milyon TL, turuncu kategoriye 600 bin TL, gri kategoridekilere ise 300 bin TL'ye varan para ödülü veriliyor.

Komisyon, teşvik ödüllerinde bir mağduriyet ve gecikme yaşanmaması için verilen bilginin doğruluğunun tespitiyle en geç 10 gün için ödüle karar verecek ve paranın ödemesi yapılacak. Komisyon ve teşvikler, devletin terör örgütü olarak nitelendirdiği tüm yapılar için geçerli olacak, bu kapsamda PKK, DAEŞ, DHKP-C, TKPML ve benzeri tüm örgütler ve elebaşları listede yer alacak.