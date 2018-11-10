Aranan Tkp/ml Tikko Üyesi Yurt Dışına Kaçmaya Çalışırken Yakalandı

TUNCELİ'de, terör örgütü TKP/ML TİKKO üyesi olmaktan hakkında yakalama kararı bulunan Hüseyin Ergen, Ankara
Esenboğa Havalimanı'ndan sahte pasaportla yurdışına kaçmak isterken yakalanıp, gözaltanı alındı.
Yasaşdığı sol terör örgütü TKP/ML TİKKO üyesi ve 2010 -2014 yılları arasında Hozat
ve Çemişgezek
ilçeleri arasında yeralan Aliboğazı bölgesinde, örgütün dağ kadrosu içinde silahla faaliyet yürütmek suçundan aranan Hüseyin Ergen, Ankara Esenboğa Havaliman'ında sahte pasaportla yurt dışına çıkmak isterken yakalandı. Gözaltına alındıktan sora gerçek kimliği ortaya çıkan Hüseyin Ergen, daha sonra Tunceli Emniyet Müdürlüğü
'ne gönderildi. Emniyette yapılan sorgulamadan sonra adliyeye sevk edilen Ergen, yasadışı terör örgütü üyesi olmak ve örgütün dağ kadrosu içinde yeralmaktan dolayı tutuklanarak Tunceli Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - Tunceli
Türkiye Komünist Partisi
10 Kasım 2018 Cumartesi 17:25