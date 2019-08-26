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Aranan yankesiciler suçüstü yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, yankesicilik yaptıkları iddiasıyla aranan iki şüpheli, suçüstü yakalanarak cezaevine gönderildi.

26.08.2019 14:03 Aranan yankesiciler suçüstü yakalandı
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, yankesicilik yaptıkları iddiasıyla aranan iki şüpheli, suçüstü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre; Didim ilçe merkezinde kurulan semt pazarında meydana gelen "yankesicilik" olayını araştıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelisi olarak S.Ç. ve Y.S. isimli şüphelileri tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelileri aynı suçu işlemeye çalışırken suçüstü yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin adından Didim Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - AYDIN

Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Didim, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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