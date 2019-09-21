Haberler » Güncel » Haber

Aranan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçmaya çalışırken yakalanan zanlının hırsızlık ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından arandığı ortaya çıktı.

21.09.2019 14:10Aranan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı
Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçmaya çalışırken yakalanan zanlının hırsızlık ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından arandığı ortaya çıktı.
Melikgazi Emniyet Müdürlüğü devriye ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan bir şüpheli, otomobille kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalanacağını anlayan zanlı, aracını bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışırken yere attığı uyuşturucuyla birlikte ekiplerce yakalandı.
Şüphelinin, 19 Eylül'de O.G'yi (24) Oymaağaç Mahallesi'nde av tüfeğiyle vurarak ağır yaralayan ve 3 farklı hırsızlık suçundan aranan İ.G. (26) olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.G, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Melikgazi, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:35 Ormanya'da doğa ile baş başa
14:34 Fotoğraf sanatçıları Beyşehir'de buluştu
14:34 Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın tutuklanması
14:34 Çarşılı Köprüler iki belediyeyi kardeş yaptı
14:33 Cumhurbaşkanı erdoğan teknofest'te konuştu (1)
14:33 Bolu – Abant'ta Uluslararası Farkındalık Festivali
14:31 Palandöken Belediyesi Spor Kulübü yine gururlandırdı