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Aranan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçmaya çalışırken yakalanan zanlı tutuklandı.

21.09.2019 17:36Aranan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı
Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçmaya çalışırken yakalanan zanlı tutuklandı.
Melikgazi Emniyet Müdürlüğü devriye ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan bir şüpheli, otomobille kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalanacağını anlayan zanlı, aracını bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışırken yere attığı uyuşturucuyla birlikte ekiplerce yakalandı.

Şüphelinin, 19 Eylül'de O.G'yi (24) Oymaağaç Mahallesi'nde av tüfeğiyle vurarak ağır yaralayan ve 3 farklı hırsızlık suçundan aranan İ.G. (26) olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.G, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu tamamlanan zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Melikgazi, Kayseri, Eylül, Güncel

Kaynak: AA

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