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Aranan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçmaya çalışırken yakalanan zanlının hırsızlık ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından arandığı ortaya çıktı.

21.09.2019 18:28
Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçmaya çalışırken yakalanan zanlının hırsızlık ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından arandığı ortaya çıktı.
Melikgazi Emniyet Müdürlüğü devriye ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan bir şüpheli, otomobille kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalanacağını anlayan zanlı, aracını bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışırken yere attığı uyuşturucuyla birlikte ekiplerce yakalandı.
Şüphelinin, 19 Eylül'de O.G'yi (24) Oymaağaç Mahallesi'nde av tüfeğiyle vurarak ağır yaralayan ve 3 farklı hırsızlık suçundan aranan İ.G. (26) olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.G, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.
Aranan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı

Melikgazi, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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