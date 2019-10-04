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Aranan zanlı, yakalanmamak için kadın kıyafetiyle evine girip çıkıyormuş

Kayseri'de yaralama ve mazot hırsızlığı suçundan kesinleşmiş 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Osman Y.'nin yakalanmamak için kadın kıyafetiyle evine girip çıktığı tespit edildi.

04.10.2019 13:49

Kayseri'de, 'yaralama ve mazot hırsızlığı' suçlarından hakkında 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Osman Y. (37), evde annesinin uyuduğu yatakta saklanırken yakalandı. Osman Y.'nin 40 gün önce de aranırken, evinin tuvaletindeki küçük havalandırma penceresine sıkışmış halde yakalandığı ve cezaevine konulduktan sonra firar ettiği ortaya çıktı.

ŞAFAK OPERASYONU DÜZENLENDİ

Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte çeşitli suçlardan yakalama ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 41 kişinin yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde şafak operasyonu gerçekleştirildi.

HAVALANDIRMA PENCERESİNE SIKIŞTI

Operasyonda, 40 gün önce düzenlenen operasyonda, evinin tuvaletindeki küçük havalandırma penceresine sıkışmış halde yakalanan ve bir süre önce cezaevinden firar ettiği belirlenen Osman Y.'nin Osmanlı Mahallesinde bulunan adresine baskın düzenlendi. Baskında polisten saklanmak için annesinin uyuduğu yatağa saklanan Osman Y. gözaltına alındı.

KADIN KIYAFETİ GİYEREK EVİNE GİRİP ÇIKMIŞ

Osman Y.'nin yakalanmamak için kadın kıyafetiyle evine girip, çıktığı öğrenildi. Hakkında, 'yaralama ve mazot hırsızlığı' suçundan kesinleşmiş 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Osman Y., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, şafak operasyonunda toplam 40 kişinin yakalandığı öğrenildi.

Aranan zanlı, yakalanmamak için kadın kıyafetiyle evine girip çıkıyormuş

Kayseri, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR(4)
MİSAFİR:Yinemi kayseri gericilerin bol olduğu yerler gayet normal kayseri suçlu ve özelikle erkek çocuklara tecavüz eden zihniyet bol olduğu yerler
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SETTERLİ:Bu tür olaylar türkiyenin veya dünyanın heryerinde olabilir bir kişi yüzünden o ilde yaşayan herkese zorba tecavüzcü demek ınsana yakışmaz o sebebten senin bu şekildeki itamını insandışı varlıkların homurdanması olarak göruyoruz
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COŞKUN ÇAKIROĞLU:KaySERİ bir şekilde deparda son zamanlarda
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ALPASLAN:Yaparken sıkıntı yok cezayı alınca aslan kedi delikanlı geçinen kadın olur. . .
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