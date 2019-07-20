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Aranan zehir taciri polisten kaçamadı

Aydının Didim ilçesinde emniyet güçleri "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yakalamasının ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan zanlıyı yakaladı.

20.07.2019 17:21 Aranan zehir taciri polisten kaçamadı
Aydının Didim ilçesinde emniyet güçleri "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yakalamasının ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan zanlıyı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği durumdan şüphelendiği şahsı durdurarak ifadesine başvurdu. Şahsın "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yakalamasının ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası olduğu tespit ederken şahsın Y.Y olduğunu tespit etti. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Didim, 3. Sayfa

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