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Arananlara yönelik operasyon

Adana'da düzenlenen operasyona 3 hükümlü ile hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüpheli yakalandı, ruhsatsız 4 pompalı tüfek ve bir tabanca ele geçirildi.

11.10.2019 10:28
Adana'da düzenlenen operasyona 3 hükümlü ile hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüpheli yakalandı, ruhsatsız 4 pompalı tüfek ve bir tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından kentte çeşitli suçlara karışan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Adresleri tespit edilen 4 kişi, ekiplerin düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Polis, adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız 4 pompalı tüfek ve bir tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ve fişek ele geçirdi.
Operasyon sırasında polis bölgeyi drone ile kontrol etti.
Gözaltına alınanlardan Emre Can Alan hakkında 12 yıl 9 ay, Ali Küçükduman ve Nusret Dağlı hakkında da 13 yıl 10'ar ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Şüpheli Ahmet G. hakkında ise bir suça karıştığı gerekçesiyle gözaltı kararı bulunduğu bildirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler cezaevine gönderildi.
Arananlara yönelik operasyon

Güncel

Kaynak: AA

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