Haberler » Güncel » Haber

Aranıyordu, cesedi bulundu

UŞAK'ın Banaz ilçesinde, 3 gündür kayıp olarak aranan Ramazan Yalçın'ın (72), cesedi bulundu.

01.10.2019 17:15Aranıyordu, cesedi bulundu
UŞAK'ın Banaz ilçesinde, 3 gündür kayıp olarak aranan Ramazan Yalçın'ın (72), cesedi bulundu.
Banaz'da yaşayan Ramazan Yalçın, 3 gün önce yakınlarıyla birlikte Öksüz köyünden Banaz ilçe merkezine gitti. Daha sonra köye döneceğini söyleyerek yakınlarının yanından ayrılan Yalçın, kayıplara karıştı. Yakınları kendisine ulaşamayınca meraklanıp güvenlik güçlerine bildirdi. Kayıp başvurusuyla aranan Yalçın'ın, bu sabah, Şehitler Mahallesi'ndeki çalılıklar arasında cesedi bulundu. Olay yerinde polis ekiplerince inceleme yapıldı. Yalçın'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Ramazan Yalçın, Banaz, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:30 Hafter güçlerinden Uluslararası Mitiga Havaalanı'na hava saldırısı
23:28 Eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı
23:26 Bağdat'taki gösterilerde 3 ölü, 60 yaralı - (2)
23:26 - Irak'tan protestolarla ilgili açıklama
23:25 - Pompeo'ya İtalya'da parmesan peyniri ile ek vergi protestosu
23:24 Düşes Meghan Markle'dan Mail on Sunday gazetesine dava
23:24 "İsrail kuruldu ama Filistin halen doğmadı"