Aranması Bulunan Şahıs Yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı
ekipleri tarafından aranması bulunan 1 şahıs yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde jandarma bölgesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan A.K., isimli kişinin üst araması ve GBT sorgulaması yapıldı. Yapılan GBT sorgulamasında şahsın güveni kötüye kullanma suçundan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı,Jandarma
26 Kasım 2018 Pazartesi 15:45