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Aranması olan zanlı emniyet güçlerinden kaçamadı

Aydın'ın Didim ilçesinde, araçla kaçmaya çalışırken yakalanan zanlının 'Kasten öldürme, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti yapma' gibi bir çok suçtan arandığı ortaya çıktı.

01.04.2020 17:48 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:48
Aranması olan zanlı emniyet güçlerinden kaçamadı

Aydın 'ın Didim ilçesinde, araçla kaçmaya çalışırken yakalanan zanlının 'Kasten öldürme, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti yapma' gibi bir çok suçtan arandığı ortaya çıktı.


Edinilen bilgiye göre; Didim'de İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve KOM ekiplerinin ortaklaşa yaptıkları çalışmalarda birden fazla suçtan aranması bulunan M.A. adlı zanlı takibe alındı. Takip edildiğini fark eden zanlı araçla kaçmaya çalıştı. Emniyet güçlerini peşine takan zanlı, kaçış yollarının kapatılması sonucu yaya olarak kaçmaya çalışırken, şahıs yaşanan kovalamacanın ardından kısa sürede yakalandı.


Zanlının emniyette yapılan sorgulamasında "Kasten Öldürme, 3 ayrı dosyada Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama, Hırsızlık, Hükümlü ve tutuklunun kaçması, Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından arandığı tespit edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Aydın, Didim, 3. Sayfa
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