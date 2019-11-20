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Arap Birliği, ABD'nin Yahudi yerleşim birimleri kararını görüşmek üzere olağanüstü toplanıyor

Arap Birliği, ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini yasa dışı görmeme kararını görüşmek üzere olağanüstü toplanacak.

20.11.2019 18:10 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:10Arap Birliği, ABD'nin Yahudi yerleşim birimleri kararını görüşmek üzere olağanüstü toplanıyor
Arap Birliği, ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini yasa dışı görmeme kararını görüşmek üzere olağanüstü toplanacak.
Filistin'in Arap Birliği Daimi Temsilcisi Diyab el-Luh yaptığı yazılı açıklamada, Arap Birliğinin, Dışişleri Bakanları düzeyinde 25 Kasım Pazartesi günü olağanüstü toplanacağını duyurdu.
Luh, açıklamasında, toplantı kararının Filistin yönetiminin talebi üzerine alındığını aktardı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 18 Kasım'da yaptığı açıklamada, "İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini" söylemiş ve söz konusu açıklamaya Türkiye başta olmak üzere birçok ülkenin yanı sıra İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği gibi uluslararası kuruluşlar da tepki göstermişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Arap Birliği, Batı Şeria, Güncel

Kaynak: AA

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