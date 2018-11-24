Arap Birliği, İsrail'in Filistinli Yetkililere Yönelik Yasaklarını Kınadı

24 Kasım 2018 Cumartesi 16:11



24 Kasım 2018 Cumartesi 16:11

Arap Birliği, İsrail'in, "Filistin yönetimine bağlı Kudüs Bakanı Adnan el-Hüseyni'ye yurt dışına çıkış yasağı, Kudüs Valisi Adnan Gays'a ise işgal altındaki Batı Şeria'ya 6 ay boyunca giriş yasağı getirmesini" kınadı.Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Said Ebu Ali konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, seyahat yasağının başlı başına bir suç olduğunu ve bu suçu ancak işgalcilerin işleyeceğini belirtti.İsrail'e bu adaletsiz ve haksız kararlarından dönme çağrısı yapan Ebu Ali, "İsrail'in yaptıkları ırkçı bir rejim uygulaması, işgalin dozunun artırılması ve sömürgenin meşrulaştırılmasıdır." ifadelerini kullandı.Ebu Ali, bu durumun "Kudüs'ün askeri bir kışla haline getirilmesine yol açtığını, Müslümanlar ile Hristiyanların Kudüs'teki ibadet yerlerine gitmelerini engellediğini ve bunun terörizmin dünyadaki en yüksek derecesi olduğunu" vurguladı.İsrail makamları, perşembe günü Filistin yönetimine bağlı Kudüs Bakanı Adnan el-Hüseyni'nin pasaportuna el koyarak 3 ay süresince yurt dışına çıkışını yasaklamıştı.İsrail ayrıca, Kudüs Bakanlığına bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays'a da işgal altındaki Batı Şeria'ya 6 ay boyunca giriş yasağı getirmiş ve aralarında Kudüs Bakanı Hüseyni ve Filistin İstihbarat Başkanı Macid Ferec'in de bulunduğu bazı üst düzey Filistinli yetkililerle bir araya gelmesini yasaklamıştı.