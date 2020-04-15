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Arap Birliği'nden Suriye'deki kamplarda Kovid-19 nedeniyle felaket yaşanabileceği uyarısı

Arap Birliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sıçraması halinde Suriyelilerin barındığı kamplarda insani bir felaket olabileceği uyarısında bulundu.

15.04.2020 17:58 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:58
Arap Birliği'nden Suriye'deki kamplarda Kovid-19 nedeniyle felaket yaşanabileceği uyarısı
Arap Birliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sıçraması halinde Suriyelilerin barındığı kamplarda insani bir felaket olabileceği uyarısında bulundu.
Birlik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile görüştü.
Görüşmede Türkiye ile Rusya arasında varılan İdlib ateşkes anlaşmasının sağlamlaştırılması, sürdürülmesi ve askeri durumun sakinleştirilmesinin önemi ele alındı.
Ayrıca ikili Suriye'de sahadaki son gelişmeler ve koronavirüs salgınının mülteciler ve sığınmacılar arasında yayılmasının tehlikeli sonuçlarını görüştü.
Ülke içerisinde 6,5 milyon Suriyelinin yerinden edilmiş durumunda olduğu, yurt dışında ise 5,6 milyon Suriyeli mülteci bulunduğu belirtilen açıklamada, söz konusu kişilerin çoğunun sağlık koşulları yetersiz kamplarda yaşadığı ve koronavirüs salgınının buralara sıçraması halinde ciddi bir felaket yaşanabileceği aktarıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Arap Birliği, Suriye, Güncel
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