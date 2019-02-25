Arap Birliği'nden Tepki Çekecek Türkiye Sözleri: Bölgedeki Krizleri Körüklüyor

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Türkiye ve İran'ın eylem ve müdahaleleriyle bölgedeki krizleri körüklediğini savundu.

Mısır'da düzenlenen AB-Arap Ligi Zirvesi'nde konuşan Gayt, Ankara ve Tahran'ın eylemlerine dikkat çekerek, AB ile birlikte Suriye, Yemen ve Libya'daki silahlı çatışmaların ve bu ülkelerdeki yabancı ülke varlığının sürmesinin ciddiyeti konusunda ortak anlayış oluştuğunu düşündüklerini kaydetti.

"TÜRKİYE PROVEKE EDİYOR"

Gayt, "Türkiye ve İran'ın eylemleri, bölgedeki krizleri provoke eden ve körükleyen bir müdahale niteliğinde. Bölgesel çatışmaların askeri çözümü bulunmuyor ve ülkelerin birliğinin korunmasını garanti edecek siyasi çözümler üretmemiz gerekiyor" dedi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt

FİLİSTİN SORUNU

Gayt'a göre Filistin sorununun çözümü, Ortadoğu'da barış ve güvenliği sağlamanın temel taşını oluşturuyor.

"Filistin sorununun çözümünün, bölgeyi istikrara kavuşturmanın ve bölgede aşırıcılık ve şiddeti engellemenin en kısa yolu olduğuna kesinlikle inanıyoruz. Bu sorunu yalnızca ekonomik önlemlerle çözmek imkansız" diye devam eden Gayt, "Bölgelerimiz ortak zorluklar ve tehditlerle karşı karşıya. Terör ve yasa dışı göç, sürekli olarak iş birliği yapmamızı gerektiriyor"ifadelerini kullandı.

Gayt, göç sorunuyla ilgili olarak, bu sorunun nedenlerini ortadan kaldırmaya yardımcı olacak müşterek bir yaklaşım geliştirme çağrısı yaptıklarını vurguladı.

ZEYTİN DALI HAREKATINA KARŞI ÇIKMIŞTI

54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nda Ortadoğu konularının ele alındığı oturumda Ebu Gayt, Zeytin Dalı harekatıyla ilgili olarak, "Her zaman Türkiye'nin davranışlarını anlamaya çalışıyorum. Türk arkadaşlarıma, kardeşlerime, meslektaşlarıma, arkadaşlarıma sesleniyorum; sınırınızın güneyindeki bir Arap ülkesine müdahale ettiğinizin bilincinde olmalısınız. Bu şekilde eyleme geçmeden önce ilkelerinizi ortaya koymanız beklenir" demişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afrin operasyonunu eleştiren Gayt'a tepki göstermişti. Çavuşoğlu, Türkiye'ye eleştiriler yöneltmeye kalkan Arap Birliği'nin, Suriye'de askeri harekatlar düzenleyen ABD başta olmak üzere diğer Batılı ülkelere sessiz kaldığını söylemişti. Çavuşoğlu, "Siz sisteminizden bahsediyorsunuz. Sisteminiz bir üye ülkenizin liderinin yarım milyon insanı öldürmesini, kimyasal silah kullanmasını da önleyecek kadar güçlü olabilse keşke" demişti.