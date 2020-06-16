Arap Birliği’nden Türkiye’nin Kuzey Irak’taki operasyonuyla ilgili küstah sözler

Milli Savunma Bakanlığı'nın terör örgütü PKK'ya karşı, Irak'ın kuzeyinde başlattığı "Pençe-Kartal Operasyonu" Arap Birliği'ni rahatsız etti.

Arap Birliği'nden yapılan açıklamada "Türk askeri operasyonunu kınıyoruz. İster Suriye, Libya ya da Irak'ta olsun, Arap topraklarına Türk askeri müdahalesi, Arap ülkelerinde endişe, ret ve onaylanmama kaynağı haline geldi" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'ya karşı, Irak'ın kuzeyinde "Pençe-Kartal Operasyonu"nun başlatıldığını duyurmuştu. Bakan Hulusi Akar operasyonu karargahtan bizzat yönetirken, operasyona, yurt genelindeki muharip üslerden kalkan savaş uçaklarının yanı sıra, İHA'lar, HİK ile tanker uçakları da katıldı.

Gece vakti başlatılan Pençe-Kartal Operasyonu ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edildi.