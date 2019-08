Arap Birliğinden İsrail'in "Kudüs'ü Yahudileştirme planlarına" tepki

Arap Birliği, İsrail 'in Kudüs 'ü Yahudileştirme planlarını uygulamasına tepki gösterdi.Arap Birliği Filistin İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Said Ebu Ali, Mescid-i Aksa 'nın fanatik Yahudilerce yakılmasının 50. yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.Ebu Ali açıklamada, "İşgalci İsrail makamları, Kudüs'ü Yahudileştirme planlarını uygulamaya, Kudüs'ü ve Müslümanlar ile Hristiyanların kutsallarını sistematik olarak hedef almaya devam ediyor. Bu ihlallerin başında da İsrail makamlarının, resmi kararları ve koruması aracılığıyla Harem'i Şerif'e her gün düzenlenen baskınlar geliyor." ifadelerini kullandı.İsrail'in, "ABD'nin kapsamlı desteğiyle Harem-i Şerif'in Yahudileştirilmesi ve bölünmesi için tarihi ve yasal statüsünün değiştirilmesini hedeflediğini" vurgulayan Ebu Ali, uluslararası topluma, İsrail'in devam eden saldırılarını durdurma, işgali sonlandırmak için gereken uluslararası korumayı sağlama konusunda sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.Avustralyalı fanatik Yahudi Dennis Michael Rohan, 21 Ağustos 1969'da Mescid-i Aksa'ya girerek, Kıble Camisi'nin mihrabı ve bin yıllık minberini yakmıştı.İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.