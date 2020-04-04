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Arap Birliğinden Libya'da ateşkes çağrısı

Arap Birliği, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in başkent Trablus'a saldırı emri vermesinin birinci yılında, Libya'daki savaşan taraflara ateşkes çağrısında bulundu.

04.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:50
Arap Birliğinden Libya'da ateşkes çağrısı
Arap Birliği, Libya 'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in başkent Trablus 'a saldırı emri vermesinin birinci yılında, Libya'daki savaşan taraflara ateşkes çağrısında bulundu.
Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, başkent Trablus ve Libya'nın batı bölgelerinde devam eden çatışmalardan duyulan endişenin altı çizilerek, "Özelde başkent Trablus'un etrafı, genelde ise bütün Libya topraklarındaki çatışmaların durdurulması çağrısı" yapıldı.
Çatışmalar nedeniyle binlerce sivilin hayatını kaybettiğinin hatırlatıldığı açıklamada, yüz binlerce insanın evlerini terk etmek zorun kaldığı, eğitime ara verildiği ve Libya'daki toplumsal yapının bozulduğu belirtildi.
Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle önerilen insani ateşkese uyularak, milli menfaatlerin önde tutulması, BM öncülüğünde genel ve sürekli barış için silah bırakılmasının gereğine vurgu yapıldı.
Halife Hafter 4 Nisan 2019'da başkent Trablus'u ele geçirmek için saldırı emri vermiş, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı askeri birlikler ise güç birliği yaparak Hafter milislerine karşı Öfke Volkanı Operasyonu başlatmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Trablus, Libya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Arap Birliğinden Libya'da ateşkes çağrısı - Haberler

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