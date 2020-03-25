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Arap Doktorları Birliğinden Kovid-19 mücadelesine destek

Arap Doktorları Birliği, Arap Topluluğu ve Arap Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için destek kampanya başlattı.

25.03.2020 20:00 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:00
Arap Doktorları Birliğinden Kovid-19 mücadelesine destek
Arap Doktorları Birliği, Arap Topluluğu ve Arap Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için destek kampanya başlattı.
Arap Topluluğu Genel Sekreter Yardımcısı Metin Turan, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, gönüllü doktorlardan oluşan ekibin Kovid-19 ile mücadele için hazır olduğunu belirtti.
Turan, Suriyeli ve Mısırlı doktorlardan oluşan bir grup kurduklarını ifade ederek, şu bilgileri verdi:
"Yaklaşık bine yakın doktorumuz hazır beklemekte. Bu doktorlarımız ihtiyaç duyulması durumunda hazır beklemektedir. Ayrıca Türkiye'nin yükünü azaltmak amacıyla özellikle ülkemizde yaşayan yaklaşık 5 milyon Arap göçmenin salgından etkilenmesi durumunda bu doktorlar devreye girecek. Bu doktorlarımızın tek tek numaralarını Arap topluluğuna bildirdik. Kendilerinde şüpheli bir durum gören tüm sığınmacılar ve göçmenler bu doktorlarımıza ulaşabilecekler."
Sağlık Bakanlığının "Evinde kal Türkiyem" çağrısına desek vermek amacıyla kısa bir film de hazırladıklarını aktaran Turan, "6 ülkeden doktor, kendi dilinden 'Sokağa çıkma' mesajı veriyor. Amacımız, Türkiye'de yaşayan Arap toplumunun da olayın ciddiyetini anlaması ve ve sokağa çıkmaması." ifadesini kullandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Metin Turan, Sekreter, Güncel

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