Arap dünyasında Kovid-19 kaynaklı can kaybı artıyor

Yeni tip koronavirüs (kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir 'de 235'e, Fas 'ta 97'ye, Ürdün'de 7'ye, Tunus'ta 25'e, Umman'da ise 3'e yükseldi.Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, son 24 saatte 30 kişinin daha Kovid-19'dan yaşamını yitirdiğini ve toplam can kaybının 235'e ulaştığını belirtti.Ülkede 94 kişide daha virüs teşhis edildiğini ve toplam enfekte kişi sayısının 1666'ya yükseldiğini kaydeden Fevrar, iyileşen hasta sayısının ise 374 kişi olduğunu söyledi.FasFas Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Müdürü Muhammed Elyubi, düzenlediği basın toplantısında, son 24 saatte ülkede 4 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini, böylece ülkedeki toplam can kaybının 97'ye yükseldiğini açıkladı.Ülkede 99 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 1374'e çıktığını aktaran Elyubi, şu ana kadar 109 hastanın ise sağlığına kavuştuğu bilgisini verdi.ÜrdünÜrdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile ile düzenlediği ortak basın toplantısında, salgın nedeniyle ülkede 7'nci ölümün gerçekleştiğini duyurdu.Ülke genelinde 14 kişide daha virüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 372'ye çıktığını ifade eden Cabir,, sağlığına kavuşanların sayısının ise 361 olduğunu aktardı.TunusTunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bir kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybettiği ve böylece toplam can kaybının 25'e ulaştığı kaydedildi.Açıklamada ayrıca 15 kişide daha virüs tespit ediliği ve toplam vaka sayısının 643 olduğu aktarıldı.UmmanUmman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülke salgın nedeniyle 3'üncü can kaybının yaşandığı belirtildi.Açıklamada ayrıca ülkede 38 yeni vaka görüldüğü ve toplam vaka sayısının 457'ye yükseldiği belirtildi.