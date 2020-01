Arap dünyasının en uzun süre görevde kalan lideri Umman Sultanı Kabus bin Said, 79 yaşında hayatını kaybetti. Ülkede 3 günlük yas ilan edilirken, Sultan Kabus'un koltuğunun yeni sahibi kuzeni Kültür Bakanı Heysem bin Tarık el Said oldu.Umman'ın yeni Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said, selefi Sultan Kabus bin Said'in dış politika çizgisini takip edeceklerini açıkladı.