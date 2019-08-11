Arap dünyasının ilk eşcinsel Cumhurbaşkanı Adayı Batur: Türkiye, Onur Yürüyüşü'ne izin vermeli

Tunus'ta 15 Eylül'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 98 aday resmen başvuru yaptı. Eşcinsel olduğunu saklamayan ve avukatlık Münir Batur da adaylık başvurusu yaptı. Batur,"Türkiye kendisini bir Avrupa ülkesi olarak görüyorsa bu yürüyüşe izin verilmeli" diye konuştu.

Tunus'ta halk 15 Eylül'de başkanlık seçimi için sandığa gidecek. 98 aday resmen cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvurularını yaptı. Liberal Parti'nin desteklediği Münir Batur, Arap dünyasının ilk eşcinsel Cumhurbaşkanı adayı oldu.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYOR

Euronews'e konuşan Batur, adaylığı sonrası aldığı tepkileri ve cumhurbaşkanı olursa ne yapacağını açıkladı. Eşcinsel olduğu için sosyal medyada hakaret aldığını ve dalga geçenlerle de karşılaştığını söyleyen Batur, "Sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri alıyorum" dedi.

Tunuslu avukat, tıpkı diğer adaylar gibi kendisini desteklemeyenlerin yanında destekleyenlerin de olduğunun altını çizdi.

LGBTQ BİREYLERİNE "HASTA" DİYENLERE YANIT

Batur, ülkesinde LGBTQ bireylerine "hasta" diyenlere "Eğer hastalık dediğiniz eşcinselliğe bir ilacınız varsa o ilacı bize verin de Tunus Nobel Tıp ödülünü kazansın" diye cevap verdi.

HAPİS YATTIĞI İDDİASINI YALANLADI

Batur, 2013 yılında 17 yaşında bir lise öğrencisiyle ilişkiye girmekten üç ay hapis yattığı yönündeki iddiaları yalanlayarak "Sadece cinsel tercihiyle gündeme gelmek istemiyorum" dedi. Batur tıpkı diğer adaylar gibi "ekomomik ve sosyal içerikli bir programı olduğunu" vurguladı.

LGBTQ BİREYLERİNİ ELEŞTİRDİ

Tunus'ta Batur'un adaylığını eleştiren LGBTQ grupları olduğu yönünde haberler de medyaya yansıdı. 8 Ağustos'ta resmen başkan adaylığını açıklayan Tunuslu Avukat bu grupların aslında gerçekten LGBTQ hakları savunucuları olmadığını dile getirdi.

Batur, Tunus'taki LGBTQ bireylerinin durumunu ise "felaket" olarak tanımlıyor. Başkan adayı avukat, eşcinselliğin suç olduğu Tunus'ta LGBTQ bireylerinin 3 yıl hapis yatma cezası ile karşı karşıya yaşadıklarını söyledi. Batur "Hapse girip çıkmak o kişilerin eşcinselliğini değiştirmiyor. Eşcinsellik yasak olduğu sürece tekrar hapse girebilirler. Bu da aslında ömür boyu hapis cezası." dedi. Geçtiğimiz yıl 127 Tunuslu'nun eşcinsel oldukları için hapse atıldığını ifade etti. Batur, ülkesinde kalıp bu durumla mücadele etmek zorunda olduğunu anlatırken Tunus'u bu şartlar sebebiyle "terk edenleri de anladığını" dile getirdi.

Batur'un adaylığının 31 Ağustos'ta devlet tarafından onaylanması gerekiyor. Batur adaylığının onaylanacağından hiç şüphe duymuyor.

İLK İCRAATININ NE OLACAĞINI AÇIKLADI

"Başkan olduğunuzda yapacağınız ilk icraat ne olacak?" sorusuna ise Batur, "Anayasayı değiştirerek başkanın yetkilerini güçlendireceğim" yanıtını verdi.

Batur seçimler boyunca verilen sözlerin gerçekleştirilebilmesi için Tunus'ta güçlü bir başkan olması gerektiğini savundu. Batur, böyle bir sistemin "otoritarizme kayma riski" ile ilgili ise kanunları meclisin çıkardığını belirterek "Eğer yasama güçlü ise başkanın diktatörlüğe kayması mümkün değil" dedi.

TÜRKİYE MESAJI

Batur, Türkiye gibi eşcinselliğin yasak olmadığı laik bir ülkede 'Onur Yürüyüşü'nün yasak olmasına "yazık" derken "Eğer Türkiye kendisini bir Avrupa ülkesi olarak görüyorsa bu yürüyüşe izin verilmeli" şeklinde konuştu.