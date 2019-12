Arap Emirlikleri'ne casus uygulama iddiası

Google ve Apple, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli uygulama Totok'u, casus yazılım olduğu gerekçesiyle sanal marketlerinden kaldırdı.



New York Times'ın sürdürdüğü araştırmaya göre, Totok uygulaması, kullanıcılarının kişisel bilgilerini Arap Emirlikleri ile paylaşarak casus uygulama hizmeti veriyor. Amerikalı yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, Totok uygulaması Arap Emirlikleri'ne kullanıcılarının konuşmalarını, bulundukları yeri ve fotoğrafları gibi pek çok özel bilgiyi aktarıyor. Totok uygulaması gizlilik politikasında "Kişisel bilgilerinizi grup şirketlerle paylaşabiliriz" ifadesi bulunsa da Birleşik Arap Emirlikleri'nden özel olarak bahsedilmiyor.



New York Times'a göre Totok, yalnızca birkaç aydır piyasada olmasına rağmen, Orta Doğu, Avrupa, Asya, Afrika ve Kuzey Amerika'da pek çok kullanıcıya sahip. Google Play Store'a göre uygulama kaldırılmadan önce 5 milyon kullanıcı tarafından indirilmiş ve geçtiğimiz hafta Amerika'nın en çok indirilen sosyal paylaşım uygulaması olmuş.



Totok yetkililerinin yaptığı açıklamada, Google Play Store ile iletişim halinde oldukları ve sorunu çözmek için görüştükleri bildirildi.



Birleşik Arap Emirlikleri'nin, WhatsApp ve Skype gibi uygulamalara, casus uygulama olduklarını iddiasıyla sınırlama getirdiği biliniyor. Bu sınırlama kapsamında, kullanıcılar mesajlaşma özelliğini kullanabilse de görüntülü arama gerçekleştiremiyor. - NEW YORK

Kaynak: İHA