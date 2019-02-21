4 Farklı Cinayetten Aranan Arap Emrah Lakaplı Suç Örgütü Lideri Tutuklandı

Cinayet, yaralama ve iş yeri kurşunlama eylemleri gibi suçlamalarla gündeme gelen Arap Emrah lakaplı Emrah Sever çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SUÇ İŞLERKEN KULLANDIĞI ARAÇLARI ALİBEYKÖY BARAJI'NA ATIYORDU

Cinayet, yaralama ve iş yeri kurşunlama eylemleri ile bu olaylarda kullandığı otomobilleri Alibeyköy Barajı'nın sularına atması ile gündeme gelen 'Arap Emrah' lakaplı suç örgütü elebaşı Emrah Sever geçtiğimiz günlerde Sultangazi'de bir gecekonduda yakalanmıştı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgu işlemleri tamamlanan Sever, sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edilmişti. Savcılıkça sorgulanan Sever, daha sonra tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi hakimlikçe de ifadesi alınan Sever, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA