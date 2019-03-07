Arap Emrah' Operasyonunda 16 Gözaltı

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Çağtay KENARLI- İstanbul DHA - 'Arap Emrah' olarak tanınan Emrah Sever'in yakalanmasının ardından Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, adamlarına yönelik bu sabah düzenlediği operasyonda 16 kişiyi gözaltına aldı.Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde 21 Eylül 2017 günü çatışma çıkmış, 1 kişi yaralanmıştı. Her iki grup arasında daha önce yaşanan cinayet olayının davasında taraflar adliye önünde karşı karşıya gelmişti. Çatışmanın ardından bazı çete üyeleri yakalanırken, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kapsamlı bir araştırma başlatmıştı. Polis, elebaşılığını Arap Emrah lakaplı Emrah Sever'in yaptığı çete ile Volkan Reçber elebaşılığını yaptığı çeteye ulaşmıştı.Polis, iki şebekeye yönelik yaptığı operasyonlar sürüyor. Emrah Sever'in yakalanmasının ardından polis, bu sabah yeni bir operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve işlerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda tabanca ve bu silahlara ait mermi ele geçirildi.