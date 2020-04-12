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Arap Gazeteciler Federasyonundan, Husiler'in 4 gazeteci hakkındaki idam kararına kınama

Arap Gazeteciler Federasyonu, Husiler'e ait sözde ceza mahkemesinin, 4 gazeteci hakkında idam cezası vermesini kınadı.

12.04.2020 20:34 | Son Güncelleme: 12.04.2020 20:34
Arap Gazeteciler Federasyonundan, Husiler'in 4 gazeteci hakkındaki idam kararına kınama
Arap Gazeteciler Federasyonu, Husiler'e ait sözde ceza mahkemesinin, 4 gazeteci hakkında idam cezası vermesini kınadı.
Federasyon, sözde ceza mahkemesinin 4 gazeteci hakkında idam cezası, 6'sı hakkında da 3 yıl denetimli serbestlik kararı vermesi üzerine yazılı açıklama yaptı.
"Gazetecilere yöneltilen suçlamalar asılsız ve gerçeklikten uzaktır." ifadesi kullanılan açıklamada, verilen haksız cezalar kınandı.
Yemenli Gazeteciler Sendikası da dün 4 gazeteci hakkındaki idam cezalarının iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.
Yemen'de uluslararası tanınırlığı bulunmayan İran destekli Husiler'e ait sözde mahkeme, 2015'te Husiler'in kaçırdığı 10 gazeteciden 4'ü hakkında idam kararı verirken, 6'sının denetimli serbest bırakılmasına hükmetmişti.
Husiler, Haziran 2015'te 9, aynı yıl ağustos ayında ise bir gazeteci daha kaçırmıştı. Yemen hükumetiyle iş birliği yapmakla suçlanan gazetecilerin yargılanmasına ise 10 Eylül 2018'de başlanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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