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Arap koalisyonu bünyesinde bir BAE askeri Suudi Arabistan'da öldü

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran bölgesinde bir askerinin öldüğünü duyurdu.

14.11.2019 00:40 | Son Güncelleme: 14.11.2019 00:40Arap koalisyonu bünyesinde bir BAE askeri Suudi Arabistan'da öldü
ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran bölgesinde bir askerinin öldüğünü duyurdu.
BAE resmi ajansı WAM'a göre, Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan Arap koalisyonu bünyesinde Necran bölgesinde görev yapan Tarık Hüseyin el-Beluşi isimli BAE askeri hayatını kaybetti.
BAE askerinin hayatını kaybetme nedeniyle ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu güçleri ise mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Güncel

Kaynak: AA

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