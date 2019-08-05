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Arap Koalisyonu: "Husilere ait İHA'ları düşürdük"

Suudi Arabistan'ın öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Suudi Arabistan'a yönelik Husiler tarafından atılan insansız hava araçlarını (İHA) düşürdüklerini açıkladı.

05.08.2019 14:08 Arap Koalisyonu:
Suudi Arabistan'ın öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Suudi Arabistan'a yönelik Husiler tarafından atılan insansız hava araçlarını (İHA) düşürdüklerini açıkladı.

Yemen hükümetini destekleyen Suudi öncülüğündeki Arap Koalisyonu sözcüsü Albay Turki el-Maliki yaptığı açıklamada, "Hava Kuvvetlerimiz, İran destekli Husiler tarafından sivil havalimanlarına yönelik atılan İHA'ları düşürdük. Yemen'deki Husiler, DEAŞ ile iş birliği yaparak Suudi Arabistan ve Yemen'deki sivil yerleşimlere saldırı düzenlemeye başladı" ifadelerini kullandı.

Husiler, sabah saatlerinde Suudi Arabistan'ın güneyinde bulunan Necran ve Abha Havalimanları ile Asir kentine bağlı Hamis Muşeyt bölgesinde bulunan Kral Halid Hava Üssü'ne İHA ile saldırdığını açıklamıştı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek verme amacıyla operasyonlarını sürdürüyor. - RİYAD

Suudi Arabistan, Güncel

Kaynak: İHA

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