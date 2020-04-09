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Arap Koalisyonu, Yemen'deki Husilerin ateşkese olumlu yanıt vermesini bekliyor

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Yemen'de tek taraflı ilan ettikleri 2 haftalık ateşkese Husiler tarafından olumlu yanıt gelmesi temennisinde bulundu.

09.04.2020 01:48 | Son Güncelleme: 09.04.2020 01:48
Arap Koalisyonu, Yemen'deki Husilerin ateşkese olumlu yanıt vermesini bekliyor
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Yemen 'de tek taraflı ilan ettikleri 2 haftalık ateşkese Husiler tarafından olumlu yanıt gelmesi temennisinde bulundu.
Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonuna konuşan Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, "Yemen'deki kriz için en ideal olan siyasi çözümdür. Arap Koalisyonu, Yemen'deki krizin son bulması için çok çaba sarf etmiştir." dedi.
Koalisyonun Kovid-19 salgını nedeniyle oluşan olağanüstü koşullar altında Yemen halkının çıkarını öncelediğine işaret eden Maliki, dün ilan edilen ateşkesin, Birleşmiş Milletler'in (BM) Yemen'de sükunetin sağlanması ve diyalog masasına oturulması yönündeki çalışmalarının bir uzantısı olduğuna dikkati çekti.
Kalıcı ateşkes için güven ortamı oluşturma çalışmaları kapsamında, söz konusu ateşkesin BM gözetiminde uzatılabileceğini belirten Maliki, "Husilerin buna olumlu yanıt vermesini temenni ediyoruz." dedi.
Maliki, Husilerin ateşkese olumlu yanıt vermesi ve krizin taraflarının diyalog masasına oturması durumunda daimi ateşkesten söz edilebileceğini ve Yemen'de siyasi çözüme varmak için bir umut doğacağını ifade etti.
Koalisyon Sözcüsü Maliki dün, koronavirüs salgını nedeniyle Yemen'de 9 Nisan'dan itibaren 2 haftalık ateşkes ilan ettiklerini ve ateşkesin uzatılabileceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, Yemen, Güncel
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